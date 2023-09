Ljajic torna a giocare in Serbia: tifosi in delirio, striscioni e fumogeni per lui. L'ex Fiorentina e Roma va al Novi Pazar

Redazione ITASportPress

Un'accoglienza da re. Diciotto anni dopo Adem Ljajic è tornato nel suo primo club, il Novi Pazar, quello che lo cedette al Partizan prima dell'affermazione alla Fiorentina e dell'esplosione in Serie A. A 32 anni, il trequartista serbo - che in Italia ha indossato anche le maglie di Roma, Inter e Torino - è pronto per cominciare una nuova tappa della sua carriera. In carriera ha vestito anche la maglia del Besiktas: ora si rilancia dove tutto è iniziato, confidando di poter tornare ad esprimersi a buoni livelli.