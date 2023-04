Lorient-Marsiglia, le probabili formazioni e dove seguirla in tv

Le probabili formazioni della sfida di Ligue 1, con il Lorient che proverà il colpaccio contro il Marsiglia. Di mezzo, c'è la lotta Champions

Redazione ITASportPress

Lorient e Marsiglia scenderanno in campo nella giornata odierna, domenica 9 aprile alle 20:45 per il 30esimo turno di Ligue 1. Si prospetta una sfida a senso unico quasi, con gli ospiti che faranno di tutto pur di collezionare un successo. Di mezzo c'è la qualificazione alla prossima Champions League.

Lorient-Marsiglia, le ultime — Rischia di esser un'imbarcata per la squadra di casa, la quale occupa comunque la decima posizione in classifica. Il campionato del Lorient è onesto fin qui e non pretende di più. Per la sfida contro gli olimpici, Le Bris dovrebbe confermare il 4-2-3-1 della passata giornata: Mannone in porta, difeso da Le Goff, Matsima, Talbi e Theo Le Bris. A centrocampo dovrebbero agire Le Fee e Ponceau da mediani, mentre in trequarti Cathline, Boisgard, Ouattara. Unica punta Kone, autore di quattro reti in campionato.

Sarà un attacco alla resistenza per quanto riguarda la squadra di Tudor, che vede l'obiettivo ed ora vuole afferrarlo. Tre punti di distanza dal secondo posto, che il Marsiglia proverà a conquistare proprio in questa 30esima giornata. L'undici titolare dovrebbe essere il solito, con il solo Ounahi indisponibile: difesa a tre formata da Mbemba, Bailly e Kolasinac, mentre a centrocampo dovrebbero figurare Clauss e Tavares sulle fasce con la coppia Guendouzi-Veretout in mediana. Trequarti affidata all'inventiva di Cengiz Under e Malinoskiy, mentre Alexis Sanchez dovrebbe agire da prima punta.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — Il calcio ci riserva spesso sorprese e questa potrebbe essere quell'occasione. La sfida tra Lorient e Marsiglia che andrà in scena oggi, domenica 9 aprile alle 20:45, sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky sul canale SkySportFootball. Per quanto riguarda il servizio in streaming, invece, la possibilità si rivolge a Now TV il quale richiede comunque il pagamento di un abbonamento per assistere al match tramite smartphone o computer.

Di seguito le probabili formazioni della gara di oggi nel dettaglio:

Lorient (4-2-3-1): Mannone; Le Goff, Matsima, Talbi, Theo Le Bris; Le Fee, Ponceau; Cathline, Boisgard, Ouattara; Kone Allenatore: Le Bris.

Marsiglia (3-4-2-1): Lopez; Mbemba, Bailly, Kolasinac; Clauss, Guendouzi, Veretout, Tavares; Under, Malinovsky; Sanchez. Allenatore: Igor Tudor.