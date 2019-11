Löw: “Guardiola al Bayern Monaco? È tra i migliori al mondo e in Bundesliga…”

Si susseguono i rumors secondo cui Pep Guardiola, attuale allenatore del Manchester City, potrebbe fare ritorno in Bundesliga alla guida del Bayern Monaco. Dopo l’esonero di Kovac, i club tedesco è stato affidato a Flick, almeno fino a Natale.

A parlare del club campione di Germania, è stato il ct della Nazionale tedesca Joachim Löw nelle ore di vigilia della sfida contro la Bielorussia.

APERTURA – “Ciò che accadrà in futuro riguarda solo il Bayern Monaco”, ha detto Löw. “Pep Guardiola è stato un ottimo allenatore per la Bundesliga. È uno dei migliori allenatori del mondo, ma non so se tornerà mai al Bayern Monaco. Anche se lo desiderasse, al momento è solo una speculazione. Non so cosa abbia pianificato il Bayern, è un loro problema non mio”.