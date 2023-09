Luis Enrique difende Dembelé: “Pagherei per vederlo giocare”. Ma su di lui l’Arsenal…

Nonostante sia arrivato al Paris Saint-Germain soltanto in questa sessione estiva di calciomercato, Ousmane Dembelé è già al centro del calciomercato. In vista della finestra di gennaio, infatti, la Premier League ha messo gli occhi sull'esterno francese. Come riporta il Mirror, infatti, sono diverse le squadre interessate all'ex Barcellona. In pole position pare figurare l'Arsenal di Arteta, alla ricerca di un attaccante in più per lanciare l'assalto alla Champions League e ridurre il gap con il Manchester City in campionato. Ma ci sono anche Tottenham (soprattutto dopo il grave infortunio di Ivan Perisic) e West Ham, desideroso di ben figurare in Europa League.