Luis Enrique-Psg, è già rottura? Il tecnico medita l’addio

Alla base di tale rumors ci sarebbero diversi temi legati a quanto sta accadendo nel club francese. In primis l’incertezza intorno alla situazione e al futuro di Mbappé, escluso dalla tournée in Giappone. In secondo luogo anche le voci sul possibile addio dal Psg di Luis Campos, il direttore sportivo del club che ha voluto proprio Luis Enrique a Parigi.