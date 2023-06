Luis Suarez intende lasciare il calcio giocato

Ha del clamoroso la notizia che, a ritmo sostenuto, rimbalza dai media brasiliani. Perché secondo quanto riportato da GZHEsportes Luis Suarez starebbe tenendo in straordinaria considerazione l’idea di appendere gli scarpini al chiodo. In particolare, l’attaccante ex Barcellona e Atletico Madrid starebbe pensando di dire “basta, mi fermo qui” a causa dei problemi al ginocchio che, all’età di 36 anni, ne hanno condizionato la stagione.