L’Union Berlino esonera Fischer: decisione storica del club

Con una nota ufficiale, il club tedesco ha comunicato la separazione dal tecnico svizzero. In questa stagione, dopo 13 sconfitte nelle ultime 14, è arrivato l'esonero: squadra affidata al tecnico dell'Under-19, che avrà come vice una donna

È arrivata l'ufficialità: l'Union Berlino esonera Urs Fischer. Il tecnico svizzero, protagonista dell'incredibile cavalcata della scorsa stagione, terminata con la storica qualificazione in Champions, lascia la panchina dopo cinque anni. Dopo 12 sconfitte consecutive tra tutte le competizioni il club ha deciso di sollevarlo dall'incarico. Il pareggio in Champions contro il Napoli è stato l'unico risultato positivo degli ultimi tre mesi. La sconfitta nell'ultimo turno per 4-0 contro il Bayer Leverksuen è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La guida della squadra è stata affidata a Marco Grote, tecnico della formazione Under-19, promosso ad allenatore ad interim. Il suo vice sarà Marie-Louise Etaed: non c'è mai stata una donna vice-allenatore nella Bundesliga maschile.