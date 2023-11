L’Union Berlino sprofonda: dodicesima sconfitta consecutiva per Bonucci

L'Eintracht Francoforte si impone con un netto 3-0. Da quando l'azzurro è arrivato in Germania non ha ancora raccolto un punto in tutte le competizioni, con la squadra penultima in Bundesliga e ultima in Champions

Redazione ITASportPress

L'Union Berlino non si rialza più. La squadra di Bonucci e Gosens perde in casa contro l'Eintracht Francoforte, che si impone con il punteggio di 3-0. Si tratta della dodicesima sconfitta consecutiva tra tutte le competizioni, record negativo con 5 gol fatti e 26 subiti. L'ex difensore bianconero, titolare oggi, non è riuscito a contenere l'attacco dell'Eintracht, che ha chiuso la pratica dopo appena 14 minuti con la doppietta di Marmoush. Ferri all'82' ha messo il punto esclamativo sulla gara, certificando la crisi senza fine dell'Union.