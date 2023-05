Luton, malore per il capitano Tom Lockyer: club gli dedica promozione in Premier

Emozioni a non finire per il Luton tra promozione e spavento per le condizioni di salute del proprio capitano.

Durante la gara decisiva per la promozione nel massimo campionato inglese, il capitano degli Hatters Tom Lockyer ha accusato un malore che lo ha costretto al ricovero in ospedale. Attimi di grande spavento per tutti ma che al triplice fischio si sono trasformati in urla di festa. Non solo per essere ufficialmente arrivati in Premier League ma soprattutto per le notizie che arrivavano dal proprio capitano.