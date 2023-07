Manchester City, Haaland doppietta allo Yokohama e premio di un milione di yen

Super Erling Haaland è tornato. Anzi, è rimasto quello che avevamo lasciato pochi mesi fa. Sceso in campo per la prima amichevole stagionale del Manchester City, il norvegese si è reso grande protagonista realizzando due gol. I campioni d'Europa hanno battuto 5-3 in rimonta lo Yokohama F. Marinos al Japan National Stadium di Tokyo. I giapponesi, avanti 2-0, sono poi stati rimontati da Stones, Alvarez, Rodrigo e Haaland: il norvegese, in campo nel secondo tempo, non ha perso il vizio del gol e ha realizzato una doppietta, il 3° e il 5° gol dei Citizens. Al termine del match il norvegese è stato premiato come l’Mvp della sfida ricevendo un assegno in denaro da 1 milione di yen (6300 euro) come testimoniato dalla foto che lo ritrae. Insomma Haaland è già pronto per la nuova stagione e il suo allenatore Pep Guardiola gongola.