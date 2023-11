“Maguire come Johnson”: il fallo diventa virale, social scatenati in Inghilterra

L’Inghilterra ha chiuso il percorso di qualificazione ad Euro 2024 con un pareggio per 1-1 sul campo della Macedonia del Nord. La nazionale di Gareth Southgate, già certa tanto del primo posto nel Girone C, quello dell’Italia, quanto di essere tra le teste di serie al sorteggio dei gironi in programma il prossimo 2 dicembre ad Amburgo, è scesa in campo con una formazione rimaneggiata e sperimentale, andando in svantaggio nel finale di primo tempo per un gol di Bardhi, che ha raccolto una respinta di Pickford dopo un calcio di rigore fallito dallo stesso attaccante, per poi trovare l’1-1 ad inizio ripresa con un'autorete di Atanasov.