Manchester City, stanziati 300 milioni per il ‘grande piano’: di cosa si tratta

C'è attesa per l'approvazione definitiva che darebbe il via al grande progetto dei Citizens

Il Manchester City sta portando avanti i suoi piani per migliorare e aggiornare lo stadio Etihad. Il club ha presentato una domanda di pianificazione per la sua proposta da 300 milioni di sterline che include l'espansione della tribuna nord per portare la capacità dello stadio oltre i 60.000, oltre a un hotel, uno sky bar e un'esperienza di camminata sul tetto dello stadio.