Manchester City, Ferran Torres infortunato: Zinchenko si allena con i suoi pantaloncini

Omaggio del calciatore ucraino per il compagno infortunatosi al piede

Dopo l'infortunio rimediato in Nazionale, Ferran Torres ha dovuto fare i conti con l'esito degli esami che hanno riscontrato la frattura del piede. Un problema piuttosto grave che dovrebbe tenerlo lontano dai campi per circa due mesi. In Spagna hanno accolto la notizia con tanta apprensione, ma anche nel club, il Manchester City, il clima non è stato ovviamente dei migliori.