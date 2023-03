Manchester City, Julian Alvarez prolunga il contratto fino al 2028

IL RINNOVO - "Sono molto contento della mia prima stagione, ma posso fare di più. So di poter migliorare e il City mi offre tutto ciò di cui ho bisogno per realizzare il mio potenziale. Questo è un club che si prende cura dei suoi giocatori e mi sono sentito supportato. Ora sono concentrato, voglio migliorare e aiutare il City a vincere trofei" ha affermato Julian Alvarez ai canali ufficiali del Manchester City .

I NUMERI - Un rinnovo quasi inaspettato, che arriva nel bel mezzo della stagione. Julian Alvarez si è reso protagonista solo pochi mesi fa di un Campionato Mondiale di grandissimo livello, laureandosi campione con Messi e compagni. Prolungamento che spegne quindi le voci di mercato sull'attaccante del ManchesterCity, il quale però non è riuscito a trovare continuità in Premier League: ben 20 presenze ma solo 5 gol per l'argentino, che si vanno a sommare alle 7 apparizione, 2 reti e 2 assist collezionati in Champions League.