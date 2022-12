Manchester City-Liverpool Carabao Cup: probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle ore 21 per la Coppa di Lega.

Non può essere mai una sfida banale e neppure quella odierna lo sarà. Parliamo di Manchester City-Liverpool che oggi, 22 dicembre 2022, si sfideranno per gli ottavi di finale di Coppa di Lega, la Carabao Cup .

La partita di oggi si potrà vedere in diretta TV in chiaro sul NOVE, il canale numero 9 del digitale terrestre. L'altra opzione è DAZN. Sulla piattaforma che ha i diritti anche per la Serie A la gata verrà raccontata da Edoardo Testoni con il commento tecnico di Emanuele Giaccherini. Il match di Coppa di Lega Inglese sarà trasmesso in diretta anche sulle reti Discovery, in particolare su Discovery +, e sarà visibile su tutte le smart tv compatibili con l’app oppure collegando alla tv dispositivi appositi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.