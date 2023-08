Manchester City, Rodri: “Siviglia? Fenomenali negli ultimi 10 anni. De Bruyne mancherà”

Nella squadra di Guardiola, poi, non ci sarà De Bruyne, infortunatosi per lungo tempo. Rodri ha ammesso di essere molto dispiaciuto e di non essere stato subito a conoscenza della gravità del problema del compagno: "Non sapevo fosse così grave, ci mancherà tanto, è uno dei giocatori più importanti del club. Cercheremo di aiutarlo e sostenerlo".