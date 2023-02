Manchester City, tensione Grealish: risponde agli sfottò dei tifosi del Bournemouth

Riparte il Manchester City che dopo il deludente pari contro il Nottingham Forest, va a forza quattro e chiude con un netto 4-1 sul campo del Bournemouth . Sebbene i mattatori del match siano stati Alvarez, Foden e Haaland e un autogol, a prendersi la scena anche Jack Grealish , non solo per l'ottima prova fornita.

Intorno al minuto 72' quando Grealish stava lasciando il campo per Riyad Mahrez, ecco salire i cori dei tifosi più caldi del 'Vitality Stadium' che hanno deciso di infastidirlo con insulti e risate.

Quello che non si sarebbero mai aspettati è la reazione del giocatore. Grealish , infatti, guardando verso la curva del Bournemouth ha optato per una facile risposta indicando con le mani il numero quattro .

Un numero non casuale dato che stava precisando il punteggio del match con le 4 marcature del City. Un comportamento che da un lato ha fatto sorridere ma che dall'altro non ha fatto altro che accendere di più i fans rivali, anche sul web con commenti non proprio carini...