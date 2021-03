Manchester United, Brandon Williams multato per eccesso di velocità ma alla guida c’era… suo padre

Essere multati per eccesso di velocità anche se a guidare è… tuo padre. Succede anche questo a Brandon Williams, calciatore del Manchester United. In realtà, la multa è arrivata per non aver dato le giuste informazioni alle autorità per procedere con gli atti relativi all’infrazione stradale.

Come riporta Sky Sports, il calciatore Red Devils è stato ritenuto colpevole a seguito di un processo per non aver fornito informazioni alla polizia sul conducente di un’auto di sua proprietà sorpreso ad infrangere i limiti di velocità per le strade del Galles. Il ventenne è stato multato per 1000 sterline e condannato anche a pagare ulteriosi spese per 720 sterline. I fatti riguardano una Mercedes GLE 300 di proprietà di Brandon Williams ma che, apparentemente, è stata regalata a suo padre Paul.

Il calciatore aveva sempre negato di trovarsi lui alla guida della vettura ma, allo stesso tempo, non aveva fornito alle autorità i mezzi sufficienti per fare veramente chiarezza sull’accaduto. Da qui, la multa con tanto di ulteriore ammenda per le spese legali.