Giovanni Galli non ha dubbi: “Diallo da Pallone d’Oro in cinque anni…”

L’Italia lo ammirato, seppur per poco, quando vestiva la maglia dell’Atalanta. Amad Diallo ora brilla al Manchester United e si candida ad essere ben presto tra i giocatori più importanti del panorama calcistico internazionale. Dopo essere stato inserito nella lista dei 50 migliori giovani per NXGN 2021 da Goal, ecco un altro segnale di grande stima da chi di pallone se ne intende. Giovanni Galli, storico ex portiere anche di Fiorentina e Milan che lo vede tra i papabili al Pallone d’Oro entro pochissimo tempo.

Giovanni Galli: “Diallo da Pallone d’Oro in cinque anni”

Parlando a Goal, Galli ha commentato citando anche suo fratello Hamed Traorè, oggi al Sassuolo: “Capii subito che entrambi avevano una qualità superiore alla media. Per Diallo, a farlo risaltare sono state la sua tecnica e la sua velocità”, ha detto in merito alla sua esperienza col giocatore quando era direttore sportivo della Lucchese in Serie C. E ancora: “Amad è unico, ma deve rafforzarsi. Allo stesso tempo, deve assicurarsi di non perdere la velocità, che è una qualità che lo distingue dagli altri”.

Poi l’elogio più grande: “Credo che abbia tutte le qualità per candidarsi al Pallone d’Oro entro i prossimi cinque anni. È molto giovane e ha già fatto il suo debutto in Europa League solo due mesi dopo essere arrivato in Inghilterra. Penso che il prossimo anno avrà più possibilità di mettersi in luce in prima squadra. La cosa importante è che deve ricordarsi che il talento da solo non basta. Deve lavorare duro e diventare un calciatore che gioca per e con la squadra”.