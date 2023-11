Manchester United da incubo: il peggior rendimento in casa dal 1930

Il Manchester United è da incubo: con la sconfitta subita per mano del Newcastle in Carabao Cup, i Red Devils certificano tutte le difficoltà del loro inizio di stagione, eguagliando una serie di record negativi. Il 3-0 con cui i Magpies hanno sbancato l'Old Trafford rappresenta la peggiore sconfitta dello United contro i bianconeri dal 1930, ed è proprio il rendimento interno della squadra di ten Hag a causare le maggiori polemiche. Nelle prime dieci partite giocate in casa sono arrivate ben cinque sconfitte: tre in Premier League, una in Champions ed una in Carabao Cup: è il peggior dato della storia del club dal 1930 ad oggi. Estendendo l'analisi a tutte le gare disputate in stagione, le sconfitte sono otto in quindici match: è il peggior avvio dal 1962. Sempre in quell'anno, lo United aveva concesso tre gol in casa in due partite consecutive. Il momento è decisamente negativo e la posizione di ten Hag è sempre più in bilico. Serve un'inversione di tendenza per migliorare una stagione che sembra già compromessa.