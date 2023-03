Manchester United, De Gea dopo 7-0 subito: “Momento disastroso. Abbiamo un dovere”

L'estremo difensore spagnolo ha fatto una sorta di mea culpa ma allo stesso tempo ha cercato di chiedere ai fan di voltare pagina e pensare alle prossime gare: "So che questi messaggi non vanno a genio in un giorno simile. Per noi è stato un momento disastroso e questi risultati non dovrebbero accadere, soprattutto con il percorso che stiamo facendo tutti", ha esordito De Gea. "Abbiamo un dovere verso questa società, la responsabilità di rappresentare il Manchester United, ma abbiamo tante opportunità per guardare avanti, tante partite arrivano in fretta e dobbiamo concentrarci su queste".