Manchester United, De Gea può tornare: il piano dei Red Devils

“Colpa” della Coppa d’Africa che attende il Camerun dal prossimo 13 gennaio all’11 febbraio. Considerando le potenzialità dei Leoni Indomabili lo United potrebbe perdere Onana, che a settembre ha annunciato il ritorno in nazionale dopo la rottura seguita al Mondiale 2022, per una decina di partite, compresa la super sfida contro il Tottenham rivelazione. Troppe per un club con ambizioni, da qui l’idea di mettere sotto contratto a gennaio un altro portiere affidabile, in grado quantomeno di tamponare l’assenza di colui che fino ad oggi è stato il titolare.

Ebbene, secondo quanto riportato dal Sun il giocatore in questione sarebbe David De Gea. Il portiere spagnolo è svincolato dallo scorso 30 giugno, ultimo giorno da tesserato del Man United. La sua avventura a Old Trafford è finita dopo 12 stagioni che ne fanno il portiere più longevo nella storia del club. Il rapporto si è concluso non senza qualche veleno, dopo una proposta di rinnovo al ribasso presentata dai dirigenti e rifiutata dal giocatore, al quale era stato chiesto di tenersi libero fino a quando non fosse stato definito l’acquisto di Onana dall’Inter.

Più volte invocato dai tifosi dopo le papere di Onana, e rimasto in ottimi rapporti con gli ex compagni, De Gea è stato visto più volte a Manchester nelle ultime settimane, durante le quali sono circolate anche voci sul suo possibile addio al calcio qualora non fosse arrivata un’offerta di un top entro gennaio.

Ora, secondo quanto riportato dal Sun, in vista della lunga assenza di Onana la prima scelta dello United è proprio De Gea, considerando che gli altri portieri in rosa, il turco Altay Bayindir acquistato dal Fenerbahce e Tom Heaton non danno le necessarie garanzie.

La trattativa deve ancora partire e presenta non pochi punti di criticità. Quale sarà la proposta d’ingaggio del Manchester? E De Gea accetterà il ruolo di “titolare a tempo”, per poi indossare i panni di illustre 12°? Senza contare il pensiero di Onana, che passerebbe dal ruolo di titolare indiscusso anche per mancanza di concorrenza a quello di numero 1 senza più margini di errore, con un vice così “scomodo”…

