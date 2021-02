Manchester United e la strana multa presa da Matic: “Colpa di Pogba. Penso divideremo le spese…”

Nemanja Matic si auto multa per un ritardo avuto ad una riunione. Ferreo regolamento interno in casa Manchester United e, da quanto raccontato dal centrocampista al sito ufficiale Red Devils, nessuno riesce a sfuggire alle sanzioni… neppure i leader dello spogliatoio.

Da quanto si apprende, l’esperto centrocampista è stato incaricato dalla società di mantenere la disciplina all’interno del gruppo squadra, stabilendo delle regole e anche le rispettive eventuali sanzioni senza guardare in faccia nessuno, neppure se stessi…

Matic: multa a Maguire e… a se stesso

“Abbiamo delle regole che ci siamo imposti noi della squadra e spetta a me farle rispettare. Se ‘ho multato’ Maguire? Sì, aveva portato il cellulare in palestra e questo è contro le regole che abbiamo stabilito”, ha raccontato Matic in tono molto sereno. “Quando l’ho visto gli ho detto ‘Ei Harry, mi dispiace ma…'”. E ancora: “È molto importante la disciplina nella nostra squadra, ecco perché abbiamo stabilito alcune regole di base come non essere in ritardo per l’allenamento, non essere in ritardo per le riunioni, niente telefoni in palestra e così via. Molti hanno faticato ad adattarsi per alcuni mesi e hanno preso diverse multe (ride ndr)”.

Ma poi il fatto ancora più curioso: “Devo dire che anche io mi sono dato una multa“, ha raccontato Matic. “Dovevamo fare una riunione e davanti alla porta d’ingresso mi son fermato a parlare con Pogba. Sono arrivato tardi per quello mi son dovuto multare. Però penso che chiederò a Paul di contribuire al 50% dato che la colpa è sua che mi ha fermato per parlare…”.