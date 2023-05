Manchester United, flop De Gea: nessun portiere sbaglia più di lui in Premier League

Il portiere dei Red Devils ha commesso un altro errore decisivo contro il West Ham generando la rete decisiva per la sconfitta dei suoi.

Incredibile situazione in casa Manchester United. La classifica, ora, mette paura per quanto riguarda la corsa ai posti Champions League. A complicare tutto l'ultima gara persa contro il West Ham che ha visto, protagonista in negativo, il portiere Red Devils David De Gea.