Manchester United-Greenwood, è finita: ufficiale la rescissione del contratto

Nel comunicato attraverso il quale Greenwood ha ufficializzato l’addio al club che lo ha cresciuto e lanciato nel grande calcio si intuisce comunque come l’ipotesi del reintegro in rosa era stata presa in considerazione, dopo che lo United aveva condotto un’ indagine interna , salvo poi venire scartata per motivi di opportunità, legati anche al malcontento e ai dubbi espressi più o meno pubblicamente da tifosi e giocatori dei Red Devils, oltre che dallo stesso tecnico Ten Hag e dalle componenti della squadra femminile.

"Voglio iniziare dicendo che capisco che le persone mi giudicheranno per quello che hanno visto sui social media e so che le persone penseranno il peggio - ha scritto Greenwood in una dichiarazione ufficiale - Ho imparato che la violenza o l'abuso in qualsiasi relazione sono sbagliati, non ho fatto le cose di cui sono stato accusato e a febbraio sono stato assolto. Tuttavia, accetto pienamente di aver commesso degli errori nella mia relazione e mi assumo la mia parte di responsabilità per le situazioni che hanno portato al trambusto sui social media. La decisione di oggi fa parte di un processo di collaborazione tra il Manchester United, la mia famiglia e me. La decisione migliore per me è continuare la mia carriera lontano da Old Trafford, dove la mia presenza non gioverebbe al club".