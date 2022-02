Manchester United, i tifosi hanno deciso: non vogliono più Maguire come capitano

Il difensore nel mirino dei fan Red Devils

Redazione ITASportPress

Il 2022 del Manchester United non è iniziato nel migliore dei modi. Non solo la mancanza di gol da parte di Cristiano Ronaldo, ma anche prove difensive decisamente sottotono da parte di chi, invece, dovrebbe comandare l'intero reparto. Parliamo di Harry Maguire, centrale e capitano dei Red Devils, che è finito nel mirino della critica per una stagione non all'altezza delle aspettative.

Come riportato dal Daily Express, infatti, dopo il pareggio per 1-1 contro il Burnley, sul difensore inglese sono ricadute pesantissime critiche da parte di ex illustri calciatori ma anche da parte dei suoi stessi tifosi che hanno mostrato sempre maggiori dubbi sulle sue capacità. Ma non solo. Molti di questi fan, via social, hanno chiesto apertamente di cambiare capitano della squadra. Anzi, in tanti si sono detti sorpresi del fatto che, nonostante la presenza di fuoriclasse come ad esempio Bruno Fernandes o lo stesso Cristiano Ronaldo, Maguire sia rimasto "titolare" della fascia.

Ma c'è di più. Anche l'ex calciatore Kleberson, parlando a Paddy Power, ha cavalcato l'onda delle critiche all'inglese: "Il Manchester United sembra molto più sicuro con Raphael Varane e Victor Lindelöf in difesa, piuttosto che con Harry Maguire. Maguire è un giocatore eccellente e di grande esperienza. Organizza bene la linea di fondo, ma ha passato momenti difficili in questa stagione in Premier League, in particolare in situazioni di uno contro uno e dove è stato a corto di ritmo. La velocità gli crea davvero problemi".