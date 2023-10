Manchester United, la partenza in Premier è la peggiore di sempre

Di male in peggio il ManchesterUnited. La squadra di Erik ten Hag fatica a trovare ritmo e imporre il proprio gioco in campionato. L'ultima (brutta) dimostrazione abbiamo avuto modo di vederla di recente, contro il Crystal Palace, che ha battuto i Red Devils per 1-0. Così, quella di quest'anno è la peggior partenza stagionale nella storia del club inglese: solo tre vittorie e quattro sconfitte (Crystal Palace, Tottenham, Arsenal e Brighton) in sette partite totali. Davvero troppo poco. Eppure la squadra sembra girare bene lontana dai riflettori della Premier League, come in EFL Cup, dove in settimana aveva battuto per 3-0 proprio gli Eagles.