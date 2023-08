Manchester United, Onana: “Gol subìto solo colpa mia, accetto le critiche”

Il portiere del Manchester United Andre Onana si è preso le responsabilità per il gol da centrocampo subito in un'amichevole contro il Lens. La partita, disputata ieri allo stadio Old Trafford, si è conclusa con la vittoria dei francesi con il punteggio di 3-1 e al 23' l'attaccante della squadra ospite, Florian Sotoca lo ha colto fuori posizione e scavalcato con un tiro dal cerchio di centrocampo vendendo l'ex Inter lontano dalla porta. “Sono responsabile del gol subito. Ho un ruolo importante per la difesa della porta, quindi accetto tutte le critiche che mi sono arrivate e che in futuro potranno piovere sulla mia testa" ha detto il 27enne Onana al Daily Mail. Il camerunese è passato al Manchester United a luglio dall'Inter per 52,5 milioni di euro.