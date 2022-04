Manchester United, petizione dei tifosi per togliere la fascia da capitano a Maguire

I tifosi arrabbiati col difensore inglese

Redazione ITASportPress

In casa Manchester United l’ira dei tifosi per la stagione fallimentare non si placa. Ancora una volta, nel mirino dei fan c'è il capitano Harry Maguire che nelle scorse ore era già stato preso d'occhio per le sue recenti prestazioni negative in difesa.

Adesso, il clima si fa ancora più caldo con una particolare richiesta: togliere al giocatore la fascia di capitano. Il centrale, acquistato nel 2019 dal Leicester per circa 90 milioni di euro, non sembra aver ripagato tale investimento e nelle ultime gare sta davvero facendo arrabbiare i suoi tifosi che non lo ritengono degno di tenere al braccio il simbolo del leader della squadra.

Come riportano i tabloid inglesi, ma come è possibile vedere anche sul sito change.org, i sostenitori del Manchester United hanno addirittura fatto partire una petizione per togliergli la fascia da capitano. L'obiettivo è arrivare ad almeno 35 mila firme e, al momento, con oltre 30 mila già raccolte, sembra proprio che i fans ce la faranno.

"Cari fan del Manchester United, siamo stufi di questo flop da 80 milioni di sterline che si esibisce come nostro capitano", si legge nella didascalia della petizione. "Il fatto stesso che sia costato 80 milioni di sterline è una farsa e una vittoria da parte del venditore. Il club è per le persone, i suoi tifosi. E i tifosi hanno parlato! Togliere a Harry Maguire la fascia di capitano del club è un passo nella giusta direzione per la nostra scalata. Se possibile, dobbiamo anche venderlo. La nostra pazienza è esaurita! Quando è troppo è troppo. Rendi di nuovo grande il Manchester United. Ascolta i fan! Firma la petizione".