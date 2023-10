Manchester United, rifiutata la ricca offerta dallo sceicco Al Thani

Novità importanti in casa Red Devils: la società non verrà ceduta allo Sceicco Jassim e presto entrerà un nuovo socio di minoranza

Lo sceicco JassimAl Thani ha trattato per acquisire il Manchester United: sul tavolo era stata messa una cifra vicina agli otto miliardi di euro. L'offerta avrebbe potuto risanare i debiti del club, riqualificare le strutture e ricostruire l'Old Trafford. Dopo una lunga fase di trattative e negoziazioni, lo sceicco Al Thani ha deciso di ritirarsi dall'acquisizione, complice il nuovo No ricevuto dai Glazers. La proprietà, infatti, ha scelto di respingerla e rimanere al timone del Manchester United. Inoltre, secondo quanto riportato dal The Sun, presto ci sarà un nuovo ingresso in società. Sir Jim Ratcliffe acquisterà presto una quota di minoranza pari al 25%. Avrà, poi, il controllo delle operazioni calcistiche e sportive.