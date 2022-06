Manchester United, rischio indebitamento da 1 miliardo: può vendere diritti nome Old Trafford

A causa della riqualificazione dello stadio potrebbe essere necessaria la vendita dei diritti del nome dello storico impianto di casa.

Redazione ITASportPress

Potrebbero presto esserci novità al Manchester United e non solo in chiave mercato relativamente al tanto chiacchierato futuro di Cristiano Ronaldo. Infatti, voci che arrivano dall'Inghilterra, parlano della possibilità che l'Old Trafford possa cambiare nome per trovare i fondi per sostenere la riqualificazione dell'impianto stesso.

Attualmente il Manchester United deve fronteggiare un rosso in bilancio di 500 milioni di sterline circa che con il piano per lo stadio arriverebbe addirittura ad 1 miliardo. A scriverlo è il Mirror, secondo cui i debiti potrebbero quindi arrivare ad una somma davvero elevata e difficilmente recuperabile nel breve periodo. In tal senso, i Red Devils, per evitare di arrivare ad un passivo così grande, starebbero pensando di vendere i diritti sul nome dello stadio.

Si tratterebbe di un'operazione in stile Barcellona che aveva optato per la cessione dei diritti del Camp Nou, poi diventato Spotify Camp Nou. Staremo a vedere quando ci saranno notizie ufficiali in merito agli inglesi.