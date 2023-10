Manchester United, Sancho è isolato: la posizione dei compagni di squadra

I fatti sono noti. Dopo l’esclusione dai convocati per la partita del 3 settembre contro l’Arsenal, giustificata dall’allenatore con la mancanza di impegno del giocatore in allenamento, Sancho esplose letteralmente via social nei confronti di Ten Hag, invitando la stampa a non credere alla versione dell’allenatore e ribellandosi all’idea di diventare “un capro espiatorio. Mi sono sempre allenato bene e non accetto che qualcuno metta in giro cose non vere. Ci sono altre ragioni per cui non vengo preso in considerazione”.