Manchester United, scarso impegno: sospeso Sancho che replica: “Bugie”

Il Manchester United ha sospeso Jadon Sancho per scarso impegno in allenamento e durante le partite. Dopo la sconfitta contro L'Arsenal (1-3) nella partita del 4 ° turno della Premier League, l'allenatore dei Red Davils, Erik Ten Hag, ha commentato l'assenza di Sancho "per problemi disciplinari" non specificando lo scarso impegno. Ma successivamente il club ha preso una posizione decisa sospendendo l'esterno. Per l'inglese, in rottura con il tecnico ten Hag, è stato infatti disposto l'allenamento a parte, lontano dalla prima squadra, in attesa della risoluzione dei problemi col club. A comunicarlo gli stessi Red Devils sul loro sito ufficiale. Il calciatore su Twitter ha scritto un messaggio prendendo le distanze dalla decisione del club: “La mia esclusione è per altri motivi, sui quali non voglio esprimermi. Sono stato un capro espiatorio per molto tempo e non è giusto"