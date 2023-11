Manchester United, si pensa a Blanc come nuovo direttore generale

Jean-Claude Blanc potrebbe tornare nel mondo del calcio. Il francese, amministratore delegato della Juventus nel periodo post calciopoli prima della presidenza di Andrea Agnelli, ha passato dodici anni al Psg come direttore generale. E proprio in questo ruolo potrebbe sbarcare in un nuovo club, il Manchester United. Blanc è infatti amministratore delegato di Ineos Sport, gruppo fondato da Jim Ratcliffe, pronto ad entrare da azionista nello United. Ratcliffe acquisterà il 25% delle azioni, ma avrà il controllo dell'area sportiva del club, che da anni si trova in perenne crisi di risultati. Per rilanciare i Red Devils potrebbe dunque affidarsi ad una figura come Blanc, suo uomo di fiducia con un'importante esperienza nel mondo del calcio.