Manchester United, Solskjaer non si arrende e sfida il City: “Peggior primo tempo mai fatto, ma quel gol…”

Un 3-1 esterno che non lascia scampo al Manchester United. Il City si impone all’Old Trafford in Carabao Cup e prenota un posto in finale anche se non tutte le speranze sono perdute. Ne è convinto Ole Gunnar Solskjaer che dopo la partita ha commentato in conferenza stampa: “Dal loro primo gol fino al termine del primo tempo è stata la peggiore partita mai fatta”.

Ma nonostante questo, e i tre gol presi nella prima metà di gioco, i Red Devils possono sperare grazie alla rete di Rashford nella ripresa: “Adesso dobbiamo solo concentrarci su sabato, sulla sfida al Norwich. Ma quel gol nel secondo tempo ci dà una speranza. Qualcosa a cui aggrapparci. Abbiamo qualcosa in cui credere. Cosa ho detto negli spogliatoi? L’orgoglio è una parola a cui fai affidamento in questi momento. Assicurarsi di vincere il secondo round ed essere in pareggio. Naturalmente è difficile, ma quella rete ci ha dato speranza”.