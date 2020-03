Manchester United, Solskjaer scherza con Rooney: “Vuole segnarci? Ogni gol che farà gli verrà sottratto da quelli fatti con noi…”

Prima le parole di Rooney, poi quelle di Ole Gunnar Soskjaer. Si accende la sfida di FA Cup tra Manchester United e Derby County. Dopo la voglia palesata dell’attaccante di fare gol alla sua ex squadra, ecco la risposta simpatica dell’allenatore dei Red Devils.

LEGGENDA – Come riporta il Sun, il tecnico del Manchester United ha voluto scherzare in merito alle recenti parole di Rooney che aveva dichiarato di amare i Red Devils ma di essere anche pronto e desideroso di fare gol. Solskajer ha deciso di prenderla in modo giocoso e ha detto: “Rooney ha dato assolutamente tutto per il Manchester United, ma ogni gol che ci farà contro gli verrà sottratto da quelli che ha fatto con la nostra maglia…”. “Sappiamo che è la minaccia numero uno, fuori e dentro l’area di rigore. Vorrà dimostrare cosa può ancora fare e sarà il solito ‘cane da combattimento’. Sappiamo quello che ha fatto per questo club e i fan lo apprezzano. Ha vinto tanto e segnato tanto. Sappiamo il suo valore e qui è ancora il benvenuto”, ha concluso Solskjaer.