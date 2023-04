Manchester United, da Ndicka a Thuram: gli obiettivi a basso costo di Ten Hag

A poco più di un mese dalla fine della stagione 2022/23, l'attenzione si sposterà presto sul mercato estivo e sui preparativi per la prossima stagione. Il Manchester United, finora, ha giocato una stagione nel complesso positiva sotto la guida dell'allenatore Erik ten Hag, vincendo la Coppa Carabao. Anche in campionato i numeri sono fiduciosi, con la possibilità concreta di assicurarsi un piazzamento tra i primi quattro posti. Gli inglesi, inoltre, potrebbero ancora aggiungere altri due trofei alla loro collezione prima della fine della stagione: l'Europa League e la FA Cup .

Al di là di come terminerà la stagione, Ten Hag ha l'ambizione di rafforzare ulteriormente la sua squadra in vista della prossima estate. Secondo alcune fonti l'olandese avrebbe chiesto un attaccante e un centrocampista come sue massime priorità. Frenkie de Jong e Jude Bellingham continuano ad essere gli obiettivi principali dello United a centrocampo, mentre Harry Kane e Victor Osimhen sono i prescelti per l'attacco.

Oltre a questi calciatori particolarmente costosi, ce ne sarebbero diversi che potrebbero arrivare a parametro zero, visto che andranno in scadenza a giugno. Dal difensore Evan Ndicka dell'Eintracht Francoforte, passando per Tielemans, centrocampista del Leicester City. Dal Lione potrebbe invece arrivare l'attaccante Dembelè, mentre Aouar, in un primo momento obiettivo di Ten Hag, è destinato a firmare per la Roma. Infine nella lista c'è anche Marcus Thuram: l'attaccante figlio d'arte milita nel Borussia Monchengladbach e piace anche a diversi altri club europei.