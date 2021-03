Marcelo al mare con la famiglia ma… a Valencia: ha infranto norme spostamenti per Covid?

Una giornata al mare con la famiglia. Nulla di male per il giocatore del Real Madrid Marcelo che, però, ha scelto come meta dell’escursione… Valencia, violando di fatto le norme sugli spostamenti che ci sono in Spagna e che sono state pensate per contenere la diffusione del coronavirus.

Marcelo: che combini?

Secondo quanto si apprende, a seguito di una foto pubblicata da Marcelo su Instagram, il calciatore potrebbe andare incontro ad una multa dai 60 ai 600 euro per aver violato le norme sugli spostamenti che sono state imposte in Spagna al fine di contenere la diffusione del Covid-19. Il calciatore del Real Madrid, dopo aver ricevuto 2 giorni di pausa da Zidane, si è diretto a Valencia con sua moglie e i due figli.

Lo scatto ha però generato non poche polemiche in quanto da Madrid a Valencia non ci si poteva spostare. Marca, però, potrebbe aver trovato una spiegazione. Secondo il media spagnolo, infatti, è possibile che Marcelo avesse delle comprovate esigenze e motivazioni personali e che quindi il suo spostamento possa essere rientrato nei caso di necessità.

Un piccolo giallo per il brasiliano che aggiunge un altro episodio “non felicissimo” ad un stagione di ombre dal punto di vista personale sportivo…