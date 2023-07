Maresca: “Leicester squadra di Premier, serve adattarsi alla Championship”

Nuova avventura per il mister italiano che è pronto a fare di tutto per riportare in alto il Leicester.

Redazione ITASportPress

Enzo Maresca è pronto per una nuova sfida. Dopo aver detto sì al ruolo di mister del Leicester, ecco l'ex vice di Guardiola al Manchester City calarsi nella parte di allenatore con la voglia di riportare la società delle Foxes in Premier League dopo la retrocessione in Championship.