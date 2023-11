Marocco, il ct avvisa Brahim Diaz: “Voglio solo giocatori convinti”

Ancora a secco di presenze nella Spagna, se non nelle nazionali giovanili, Diaz sembra pronto a optare per il Marocco, nazione d’origine della madre. Secondo quanto riportato da As nelle scorse settimane la scelta sarebbe stata fatta, fatto sta il ct della rivelazione dell’ultimo Mondiale, Walid Regragui , non ha inserito Diaz nell’elenco dei convocati per le prossime partite di qualificazione al Mondiale 2026.

Resta quindi difficile immaginare che il giocatore possa entrare nel giro della nazionale marocchina in tempo per la prossima Coppa d’Africa, in programma in tra il 13 gennaio e l’11 febbraio. Interrogato sul tema, Regragui non si è sottratto, ammettendo la stima per Diaz, ma recapitando al giocatore un messaggio molto chiaro: “Brahim è un giocatore che ci interessa da tempo. Lo seguiamo e continueremo a farlo, ma deve sapere che se vorrà entrare a far parte del nostro gruppo dovrà essere convinto. Voglio con me solo giocatori al 100% delle proprie motivazioni e che non abbiano in testa altri pensieri”.