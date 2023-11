Marsiglia in crisi, Gattuso: “Sono preoccupato, ma troveremo soluzioni”

Il Marsiglia è in crisi. Nelle ultime sette partite di Ligue 1, l'OM ha trovato una sola vittoria (3-0 contro il Le Havre), due pareggi e ben quattro sconfitte. Appena cinque i punti raccolti, decimo posto in Ligue 1 e quattordici punti di distanza dalla vetta occupata dal Psg. A dispetto del buon rendimento in Europa League, dove il Marsiglia è primo nel gruppo B con otto punti davanti al Brighton, in campionato le cose non vanno. Zero gol segnati nelle ultime tre, e la sconfitta in casa del Nizza ha fatto scattare definitivamente il campanello d'allarme.