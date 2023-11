Marsiglia, l’ex allenatore contro il presidente: lo sfogo sull’addio di Sanchez

Dopo il complicato avvio di stagione in Ligue 1, arrivano sempre più critiche per il Marsiglia e, in particolare, per il presidente Pablo Longoria

Redazione ITASportPress

Dopo il complicato avvio di stagione in Ligue 1, arrivano sempre più critiche per il Marsiglia e, in particolare, per il presidente Pablo Longoria. L'ultimo a parlare sul tema è stato l'ex allenatore dell'OM, Gérard Gili che, attraverso le pagine di La Provence, ha addirittura giudicato la scelta di privarsi di Alexis Sanchez (oggi all'Inter di Simone Inzaghi) un "grossolano errore da parte di Pablo Longoria".