Marsiglia-Psg, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo oggi per la sfida di Ligue 1 alle 20:45.

Redazione ITASportPress

Marsiglia-Psg si giocherà oggi, domenica 26 febbraio 2023 alle ore 20:45 per il match di Ligue 1. Si gioca il Classico di Francia, una sorta di possibile rivincita per i parigini che solamente pochi giorni fa sono stati eliminati dalla Coppa nazionale proprio dai rivali marsigliesi.

Marsiglia-Psg, le ultime Il Marsiglia arriva da due vittorie consecutive in campionato e dal trionfo in Coppa di Francia, come detto, proprio contro i parigini. I punti di differenza in classifica tra le due squadre sono solo cinque e con un successo la formazione di Tudor potrebbe davvero dire la sua anche in campionato.

Per il Psg di Galtier la buona notizia è poter contare oltre che su Messi anche su Mbappé mentre out sarà Neymar infortunatosi alla caviglia. Dovrebbero esserci anche gli ex Serie A Donnarumma, Verratti e Fabian Ruiz.

Probabili formazioni e dove vederla — La gara di Ligue 1 tra Marsiglia e Psg si giocherà, come detto, oggi domenica 26 febbraio 2026. La partita si disputerà al Vèlodrome, casa del Marsiglia, dalle ore 20.45. Il match sarà visibile in diretta tv e streaming su Sky. Precisamente sul canale Sky Sport Football per quanto la riguarda la tv, mentre su NOW Tv e Sky Go per quanto riguarda la visione in live streaming.

Di seguito le probabili formazioni nel dettaglio:

MARSIGLIA (3-4-2-1): Lopez; Bailly, Balerdi, Kolasinac; Clauss, Rongier, Veretout, Tavares; Under, Ounahi; Sanchez. All. Tudor.

PSG (4-3-1-2): Donnarumma; Pembele, Ramos, Kimpembe, Mendes; Vitinha, Verratti, Ruiz; Messi; Mbappé, Ekitike. All. Galtier.