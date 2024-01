Martinez e gli allenamenti di Emery: “Sono super intensi, mai tanta fatica”

Dietro un grande allenatore ci sono metodi e idee fuori dal comune, che vanno a rendere il manager in questione unico nel suo genere. Menzione d'onore a riguardo è stata fatta per Unai Emery, ora tecnico dell'Aston Villa in grande smaglio e terzo in Premier League. L'allenatore spagnolo è riconosciuto per le sue sessioni di allenamento particolarmente intense e faticose...