Matthaus furioso col Bayern: “Lewandowski? Mai visto trattamento così. Dovevano…”

Parla l'ex calciatore sulla situazione del bomber nel club tedesco

Non le manda a dire Lothar Matthaus al Bayern Monaco in merito alla situazione che si è creata attorno a Robert Lewandowski . L'attaccante, al centro di diversi rumors di mercato, ha annunciato di voler andare a vivere una nuova esperienza lontano dalla Germania pur avendo ancora un contratto fino al 2023 con i bavaresi. Da lato società, prima la conferma di questa volontà, poi col presidente Hainer la precisazione che il bomber dovrebbe rispettare tale accordo ancora per un anno.

Insomma, grande confusione che per l'ex leggenda tedesca è assolutamente assurda. Parlando a SkySport DeutschlandMatthaus ha detto: "C'è molta confusione. Quanto avvenuto con Lewandowski non si era mai visto in relazione ad uno dei migliori giocatori della storia del club. Con l'attaccante avrebbero dovuto parlare mesi fa, dando un segnale chiaro e inequivocabile circa la volontà di trattenerlo. Il Barcellona non aveva ancora Xavi e neppure l'idea di prendere un super attaccante. Poi il Bayern ha negoziato con Haaland, dando battaglia fino al rifiuto definitivo del norvegese. Solo dopo hanno ripreso i contatti con Lewandowski era troppo tardi. Quanti giocatori di caratura mondiale ha avuto il Bayern negli ultimi 30 anni oltre a lui? Nessuno! E lo tratti così?".