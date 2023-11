“Mbappé e il futuro: le due condizioni poste al Real Madrid per trattare”

Parigi 2024 è da tempo in cima ai sogni di Mbappé, ma in quanto torneo non sotto l'egida della FIFA, per prendervi parte serve l'autorizzazione del club per il quale Kylian sarà tesserato la prossima estate. Il via libera non è scontato, dal momento che l'attaccante sarà già impegnato con la nazionale maggiore ad Euro 2024, pertanto la sua eventuale partecipazione all'Olimpiade rischierebbe di toglierlo alla propria società di fatto per tutta l'estate.