Mbappé, in Francia chiedono… ‘un miracolo’ per vederlo in Champions

Kylian Mbappé potrebbe dover saltare la sfida di Champions League contro l’Atalanta. L’entrata killer di Perrin nel match contro il Saint-Etienne ha causato all’attaccante del Paris Saint-Germain un problema alla caviglia destra non indifferente che lo escluderà sicuramente dalla finale di Coupe de la Ligue contro l’Olympique Lione in programma per venerdì prossimo e con ogni probabilità gli impedirà di essere in campo contro la Dea ad agosto.

Mbappé, L’Equipe chiede il miracolo

L’edizione odirne de L’Equipe non fa giri di parole per descrivere la situazione del giovane attaccante parigino. Oltre alla foto scelta di Mbappé, in lacrime e consolato dai compagni di squadra, il quotidiano ha scelto un titolo molto forte che fa comprendere al meglio lo stato attuale delle condizioni del giocatore. “Solo un miracolo“. Questo servirà a Mbappé per recuperare in tempo per la sfida di Champions League. Secondo il giornale, le chance di vederlo nel quarto di finale con la Dea sono davvero ridotte all’osso.

INCIDENTE PICCANTE PER LA MOGLIE DI UN CALCIATORE