Mbappé, raccolta fondi per vittime terremoto in Turchia: “Farò di tutto per aiutare”

IN AIUTO - "È stato un evento molto tragico. Non posso nemmeno immaginare il dolore provato dalla comunità turca e di chi vive li", ha esordito Mbappé. "Il calcio mondiale sostiene la Turchia e farà di tutto per aiutarla a ricostruirsi. È un grande onore per me farne parte. Prima di parlare di calcio, voglio dire che tutte le mie preghiere vanno per loro. Farò del mio meglio per aiutarli. Cerco di dare il meglio di me stesso per fare del bene intorno a me al sicuro e fuori dal campo". E ancora: "Oggi la Turchia si trova in una situazione difficile e spero che riusciremo a superarla. Per poter tornare a giocare in Turchia, e incontrare i bambini per farli sorridere".