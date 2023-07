Mendy, l’ex City è stato assolto dagli ultimi due casi d’imputazione

Buone notizie per Benjamin Mendy che ha messo fine ad uno dei periodi più complicati della sua vita. Il giocatore ex Manchester City era stato accusato di violenza sessuale e tentata violenza sessuale nei confronti di due donne, per cui era finito a processo. Per lo stesso motivo, il club inglese lo aveva sospeso per due anni per poi diventare effettivamente un calciatore svincolato. Il francese si è però sempre definito estraneo alle accuse ed innocente al cospetto della corte, affermando che i rapporti erano avvenuti in maniera consensuale. Ebbene l'esterno è stato assolto anche degli ultimi due capi d'accusa dei nove totali ed ora è a tutti gli effetti un uomo libero.