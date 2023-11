Mendy spaventa il Manchester City: in arrivo richiesta per stipendi arretrati

Il City sospese immediatamente il giocatore, escludendolo dalla rosa e bloccando anche il pagamento degli stipendi, così di fatto l’ultima partita giocata da Mendy con il Manchester risale proprio alla parte finale della stagione 2020-’21. Dopo il proscioglimento dello scorso luglio il difensore, campione del mondo con la Francia nel 2018, ha firmato per il Lorient, club che milita in Ligue 1, ma ha ora tutta l’intenzione di riprendersi, almeno sul piano economico, quanto perso nei due anni di inattività forzata.

La denuncia è stata presentata all'Employment Tribunal dal noto avvocato sportivo Nick De Marc, al quale Mendy ha deciso di affidarsi per reclamare "le detrazioni non autorizzate dallo stipendio" avvenute mentre il processo era in corso. Il tutto mentre Louis Doyle, legale di Mendy, aveva dichiarato il mese scorso al Daily Mail di avere “sensazioni positive” per una possibile transazione con il club. Qualcosa deve essere andato storto nelle settimane seguenti…